A Tortona “T.Ink – Festival di Illustrazione e Fumetto”. Il 26 e 27 marzo 2022

di Redazione Cultura

Il 26 e 27 Marzo 2022, presso il Museo Orsi di Tortona, si terrà la prima edizione in presenza di “T.Ink – Festival di illustrazione e fumetto“, evento dedicato al fantastico mondo della Nona Arte che punta a promuovere l’arte del disegno ed i lavori sia di professionisti che di emergenti del settore.

La manifestazione è immaginata idealmente come una linea di inchiostro, come un fiume di pensieri che scorre attraverso un bosco di creatività. La locandina di T.ink realizzata da Andrea Sodaro di Formula Magica, vi invita proprio ad esplorare questo bosco, per scoprire le mille sfaccettature del mondo dell’illustrazione e dell’arte dentro un progetto nato nel 2018 con l’obiettivo di creare belle storie. L’autore ha all’attivo tre libri: “Ghost Stories” (Marzo 2019), “Ghost Stories Sunrise” (Giugno 2019) e “Old Good Times” (Ottobre 2019) e tanti altri attualmente in produzione!

La manifestazione si terrà all’interno del Museo delle Macchine Agricole Orsi è ospitato in una parte di quegli stessi capannoni che furono le officine dell’azienda, in via Emilia. L’area espositiva copre una superficie di 1800 mq, cui si aggiungono 500 mq. tra uffici, reception, centro di documentazione, magazzino e servizi tecnici. Qui trova posto l’esposizione dei pezzi più interessanti delle preziose collezioni Orsi e Berri.

Al T.Ink troverete Artisti & Illustratori, Fumettisti & Creativi, Case Editrice, Mostra Mercato, Tavole Originali e Stampe, Sketch & Fumetti, Live Painting, Visual Performance Art, Presentazioni Editoriali, Workshop e Laboratori, Talk & Conferenze, Arte & Disegno. A Tortona nei giorni 26 e 27 marzo, in presenza. Era ora.

(21 febbraio 2022)

