Silf Torino: rammarico per mancata convocazione in Consiglio comunale dei lavoratori Gdf

di Redazione Torino

“Prendiamo atto, con sommo rammarico, che né la Presidenza della Commissione, né tantomeno l’Assessore Pentenero, hanno inteso estendere l’audizione anche alla nostra organizzazione sindacale in rappresentanza dei lavoratori della Guardia di finanza”, questa la reazione, in un comunicato stampa, del SILF (Sindacato Italiano Lavoratori Finanzieri) di Torino alla notizia dell’audizione dei sindacati della Polizia di Stato, tenutasi il 28 febbraio scorso, presso la prima commissione del Consiglio comunale di Torino, per discutere degli scontri avvenuti in città.

La Segreteria di Torino vuole però ricordare ai Consiglieri comunali che anche la Gdf svolge la propria opera in materia di ordine e sicurezza pubblica a titolo di concorso con le altre Forze di Polizia, tramite l’impiego dei reparti di Pronto Impiego, composti da personale con un addestramento specifico. “Speriamo, quindi,” conclude il sindacato delle Fiamme Gialle, “che analoghe iniziative in futuro tengano conto anche della nostra rappresentanza sindacale e della meritoria attività svolta dai Finanzieri a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica.”

(11 marzo 2022)

