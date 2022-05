Aperto il Salone Internazionale del Libro di Torino

di Redazione Cultura

Torna, finalmente, dal 19 al 23 maggio 2022 il Salone Internazionale del Libro di Torino, per una 34esima edizione ricca di incontri dopo il biennio pandemico.

Dopo l’edizione 2021 dedicata a Dante e intitolata Vita Supernova, il nome scelto per il 2022 è “Cuori Selvaggi”: in un mondo inquieto il Salone Internazionale del Libro (conosciuto in passato come Salone del Libro e Fiera del Libro) invita la sua comunità di lettori e lettrici a correre selvaggiamente verso un orizzonte fatto di sentieri ancora non battuti e diventa anche il luogo in cui esplorare temi come l’amicizia, la pace tra i popoli, il dialogo e l’amore per la cultura.

Interessantissimo il programma, già consultabile.

(19 maggio 2022)

