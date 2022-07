“La scuola come visione politica di un modello di sviluppo per l’Italia”. il comunicato del PD Piemonte

di Redazione Politica

Il segretario Enrico Letta, nella sua relazione alla Direzione Nazionale, ha dato grande rilievo alla scuola. Un messaggio potente e chiaro che vogliamo come un segnale di grande consapevolezza del ruolo fondamentale della formazione per l’avvenire dell’Italia.

La scuola al centro del progetto che riguarda il futuro del nostro Paese non è solo una proposta, è molto di più. È l’idea e la visione politica di un modello di sviluppo e di Paese. Dalla scuola nasce la possibilità di pensare un modello sociale diverso, più inclusivo, dalla scuola possiamo sperare di modificare i modelli di consumo, e quindi di sviluppo, costruendo e realizzando l’idea di uguaglianza e di pari opportunità di accesso ai saperi. Dalla scuola ripartiamo per mettere al centro le persone. Un Partito che si propone questo, che pensa al futuro, non può non partire dal presente e avanzare le tante proposte che vengono dal mondo della scuola per farle diventare elementi concreti e organici del programma elettorale. Noi siamo al lavoro.

(26 luglio 2022)

©gaiaitalia.com 2022 – diritti riservati, riproduzione vietata