Khaby Lame è (finalmente) cittadino italiano

di Redazione Torino

Senegalese di nascita, ma in Italia da sempre dove da sempre paga le tasse anche sui suoi (pare interessanti) guadagni come tiktoker più seguito al mondo, Khaby Lame all’anagrafe Khabane Serigne Lame, ha giurato sulla Costituzione.

“Giuro di essere fedele alla Repubblica e di osservare la Costituzione e le leggi dello Stato”, ha giurato recitando la formula classica del giuramento per la cittadinanza davanti all’ufficiale di stato civile del comune di Chivasso: “Sono molto orgoglioso”. Kgaby Lame ha 148.5 milioni di followers ed è richiesto in tutto il mondo, anche da artisti di grido, per il lancio dei loro prodotto. Noi, più modestamente, lo troviamo un genio assoluto della comicità. Vorremmo vederlo oltre i brevi video di TikTok (a proposito Khaby, il governo cinese ha preteso gli algoritmi di TikTok dalla proprietà, per dire…).

A Khaby è stata notificata copia del decreto del Presidente della Repubblica che gli ha concesso la cittadinanza italiana lo scorso 8 giugno, pervenuto per via telematica al Comune di Chivasso tramite la Prefettura.

(17 agosto 2022)

©gaiaitalia.com 2022 – diritti riservati, riproduzione vietata