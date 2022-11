Arrestato ricercato durante un posto di blocco

di Redazioni Torino

Nell’ambito dell’attività di controllo del territorio svolta dal personale del Commissariato di P.S. di Bardonecchia, potenziata in concomitanza dei fine settimana, durante i quali un ingente numero di persone attraversa le principali arterie stradali che conducono al Traforo del Frejus, una pattuglia in servizio di volante, impegnata presso il Piazzale Autostradale del Traforo nel controllo di un autoveicolo, notava una vettura sospetta oltrepassare la zona di verifica e dirigersi verso la zona di confine. Gli operatori completavano il controllo in atto e raggiungevano l’autoveicolo in questione, all’interno del quale venivano identificati tre cittadini romeni, uno dei quali privo di qualsiasi documento di identità.

Accompagnato presso il Commissariato, a carico del sedicente cittadino romeno risultava un provvedimento di esecuzione di pene concorrenti per l’espiazione di una pena complessiva di 3 anni, 3 mesi e 14 giorni per reati vari contro il patrimonio. Alla luce di quanto emerso il soggetto veniva tratto in arresto ed accompagnato al carcere “Lo Russo e Cotugno”.

Informa un comunicato stampa.

(8 novembre 2022)

