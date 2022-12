Appuntamenti fuori abbonamento al Teatro Alfieri

di Redazione Spettacoli

Giovedì 9 marzo alle 21 arriva Andrea Pennacchi con lo spettacolo “Pojana e i suoi fratelli” con l’arguta ironia del suo protagonista e le storie del Pojana e dei suoi fratelli maggiori: Edo il security, Tonon il derattizzatore, Alvise il nero e altri, videro la luce all’indomani del primo aprile 2014. In quel giorno, infatti, l’Italia scoprì che in un capannone di Casale di Scodosia (comune del veneziano noto per i mobilifici e per i carri allegorici) veniva costruito un secondo Tanko, una macchina movimento terra blindata, con un ‘cannoncino’ in torretta. Ed ecco in scena Franco Ford detto il Pojana, con tutti i suoi fratelli a raccontare storie con un po’ di verità e un po’ di falsità mescolate, per guardarsi allo specchio.

Sabato 18 marzo alle 21 è il turno della musica con i 40 Fingers, la recente rivelazione internazionale del crossover che si sta facendo apprezzare in tutto il mondo con sensazionali rivisitazioni e arrangiamenti per quattro chitarre acustiche di celebri brani rock, pop, colonne sonore del cinema e delle serie tv: da Bohemian Rhapsody dei Queen al rock di Sultans of Swing dei Dire Straits e Hotel California degli Eagles, passando per il pop di Africa dei Toto e la ballata Tears in Heaven di Eric Clapton, fino ad arrivare alle colonne sonore di Disney, di Star Wars, Harry Potter e Game of Thrones.

Sabato 22 aprile alle 21 un altro grande omaggio in musica con i Big One – European Pink Floyd Show, una delle band top in Europa nel riproporre il repertorio del celebre gruppo inglese: in programma uno speciale spettacolo che regalerà un anche un omaggio ai 50 anni di un disco tra i più importanti della storia, ovvero “The Dark Side of the Moon”.

Per info e prenotazioni: biglietteria del Teatro Alfieri, 0141.399057- 0141.399040, dal martedì al venerdì dalle 10 alle 17.

(16 dicembre 2022)

