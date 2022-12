Furti su autovetture. Trentaduenne arrestato

di Redazione Torino

Attorno alle 4 del mattino di lunedì 27 dicembre, dietro segnalazione al 112 NUE relativa ad un probabile furto in strada in corso Vittorio Emanuele angolo via Revello, la Polizia interveniva sul posto, sorprendendo un uomo nell’atto di uscire da una macchina.

L’uomo, 32enne di nazionalità italiana, aveva con sé uno zainetto da donna sulle spalle, contenente 20 €, occhiali da vista, ed altri effetti personali della proprietaria dell’auto; l’uomo alla vista della pattuglia di polizia lasciava cadere per terra un cacciavite a taglio, subito recuperato dagli operatori e sottoposto a sequestro. Da un accurato controllo effettuato sulla via, i poliziotti hanno potuto constatare che ben 8 autovetture presentavano i nottolini forzati ed erano state rovistate al loro interno; da alcune era stato asportato del denaro e in una danneggiata l’autoradio.

Alla luce dei fatti il trentaduenne, che risulta già colpito da foglio di via obbligatorio e divieto di ritorno nel comune di Torino per anni 3 a decorrere dal mese di Aprile 2020, è stato arrestato per furto aggravato continuato e denunciato per possesso ingiustificato di strumenti atti ad aprire o forzare serrature nonché per la mancata osservanza della misura di prevenzione personale. Ulteriori indagini sono in corso.

(29 dicembre 2022)

