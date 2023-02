Tragedia sul lavoro nel cantiere del Terzo Valico a Voltaggio: muore un 33enne

Tragedia nel cantiere del Terzo Valico a Voltaggio, nell’Alessandrino attorno all’una di notte del 7 febbraio. Uno scoppio, dovuto probabilmente a una fuga di gas, e la fiammata che ne è seguita, ha provocato la morte di un operaio e il ferimento di un altro operaio. La vittima è un uomo di 33 anni, calabrese, in tresferta per lavorare.

L’altro operaio stato soccorso dal personale del 118 si trova in ospedale a Novi Ligure, dove è stato trasportato subito dopo l’incidente e non sarebbe in pericolo di vita. Gli operai erano nel tunnel di accesso alla grande opera per lavori di consolidamento della galleria.

In corso indagini dei Carabinieri mentre i sindacati hanno indetto uno sciopero immediato nel cantiere del Terzo valico