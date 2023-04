Il nuovo tesoriere della Lega è un ex revisore condannato in primo grado per peculato

di Gia.Gra.

La Lega che può tutto, o quasi, e che impone le sue linee anti-migranti anche a Meloni che ha il triplo dei suoi voti (ma non il triplo degli eletti, perché c’è sempre qualcuno più furbo di te, anche se sei Regina), ha nominato tesoriere un condannato in primo grado per peculato. La notizia è arrivata dal Consiglio federale della Lega convocato a Milano.

“Nel corso del Consiglio federale della Lega a Milano è stato nominato amministratore federale Alberto Di Rubba, ex revisore contabile del partito in Parlamento. Raccoglie il testimone dal deputato Giulio Centemero“, la nota è riportata dal Corriere.

Alberto Di Rubba, come revisore contabile dei lumbard alla Camera, già definito “uomo di fiducia di Salvini”, è stato coinvolto in due inchieste giudiziarie, riportando nel giugno del 2021 una pesante condanna (5 anni) in primo grado per turbativa d’asta e peculato. Con lui era stato condannato il collega, di studio e di incarico, Andrea Manzoni (4 anni e quattro mesi).

