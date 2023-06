Condannato in primo grado per rivelazione di segreto d’ufficio Piercamillo Davigo

Colpevole di rivelazione di segreto d’ufficio per la vicenda della Loggia Ungheria e condannato in primo grado Piercamillo Davigo, lo scrive l’Huffington Post. La pena, da confermare nei tre gradi di giudizio come previsto dal nostro ordinamento, è di un anno e tre mesi ed è relativa alla vicenda dei verbali sulla Loggia Ungheria, che aveva avuto da un pm di Milano e che aveva diffuso, nonostante non potessero uscire dagli uffici della procura.

La condanna all’ex presidente dell’Anm, già consigliere del Csm e fondatore di una corrente della magistratura inflitta dal tribunale di Brescia, è di un anno e tre mesi, pena sospesa. Ora lo attendono gli altri due gradi di giudizio.

(21 giugno 2023)

