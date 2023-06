Strappano la collana d’Oro a un coetaneo. Arrestati

Le Volanti dell’UGPSP hanno arrestato due ragazzi egiziani, di 17 e di 20 anni, gravemente indiziati del reato di furto con strappo ai danni di un loro coetaneo. Sono quasi le tre del pomeriggio quando la Centrale Operativa della locale Questura riceve la segnalazione di un furto con strappo, consumato sulla linea 4 del tram, ad opera di due soggetti di origine nordafricana ai danni di una giovane vittima, che da subito non nasconde il forte legame affettivo che ha con il bene sottratto appartenuto a suo nonno defunto.

La pattuglia della Polizia di Stato, attraverso le indicazioni fornite dalla vittima alla Centrale Operativa e dai passanti, la ripercorso la via di fuga imboccata dai due egiziani e blocca l’autobus della linea 11 a bordo del quale gli stessi erano visti salire. Seduti negli ultimi posti venivano immediatamente individuati due soggetti corrispondenti alle descrizioni fornite, che sin da subito mostravano un atteggiamento insofferente al controllo degli operatori di polizia. Nelle immediate vicinanze dei giovanissimi, ossia nello spazio tra i due sedili dagli stessi occupati, veniva la collana d’oro del valore di circa 1200 euro sottratta poco prima ad un loro coetaneo.

Entrambi i giovani venivano tratti in arresto e tradotti rispettivamente presso la casa circondariale “Lorusso e Cutugno” e presso il centro di accoglienza per minori. Informa un comunicato stampa della Questura di Torino che informa, inoltre, che ulteriori indagini sono in corso.

(30 giugno 2023)

©gaiaitalia.com 2023 – diritti riservati, riproduzione vietata