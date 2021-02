I “4 Ristoranti” di Alessandro Borghese sbarcano a Torino

di Redazione, #Torino

Il 24 febbraio scorso Alessandro Borghese era a Torino per la registrazione del suo programma “4 Ristoranti”, fortunato appuntamento in onda su La 8 TV. Borghese premierà il miglior risto-pub della città della Mole tra The Overbridge Pub (Corso Sommelier); Paddock Wine Club (Corso Casale); Connery (Corso Trapani); Murphy’s Pub Six Nations (Corso Vittorio Emanuele II).

Nessuna notizia sulla data della messa in onda. Per ora.

(26 febbraio 2021)

