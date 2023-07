Controlli della Polizia nelle aree del divertimento del fine settimana

di Redazione Torino

Nella scorsa notte hanno avuto luogo, come di consueto, i controlli congiunti della Polizia di Stato e delle altre forze di Polizia – Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Municipale – nelle aree cittadine interessate dal fenomeno della “movida”. L’attività, iniziata alle ore 20 del sabato sera, si è concentrata in aree maggiormente interessate dall’afflusso di persone: Piazza Santa Giulia, via Borgo Dora, Piazza Vittorio Veneto e vie Limitrofe e quartiere San Salvario.

Complessivamente, sono state controllate 79 persone e 17 locali pubblici, 5 dei quali sono stati sanzionati. Due esercizi ubicati in via Matteo Pescatore e uno in Lungo Po Cadorna sono stati sanzionati, in violazione del regolamento acustico della Città di Torino, per musica alta e schiamazzi. Un esercizio di via Vanchiglia e un altro di corso San Maurizio sono, invece, stati sanzionati per la vendita di alcolici a minorenni. I servizi di polizia nelle aree sopra menzionate continueranno con cadenza regolare.

(2 luglio 2023)

