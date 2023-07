Matteo Salvini: “Il Superbollo tassa odiosa”, ma la tassa odiosa sta ancora lì proprio come la sua propaganda

di G.G.

Citiamo Pagellapolitica.it che cita la Commissione Finanze della Camera secondo la quale il governo dovrà razionalizzare il sistema tributario anche con riferimento «alla revisione e al riordino delle tasse automobilistiche, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica», con riferimento alla Riforma Fiscale all’interno della quale l’eliminazione del superbollo non è più esplicitamente citata. Lo scrive Gaiaitalia.com Notizie nella rubrica Il Commento.

E’ una nuova cocente delusione dell’uomo dei lanci di propaganda che durano una vita, e anche lì dipende sempre da quanti vite hai o sei capace di crearti, va bene anche una vita diversa ogni tre ore a seconda del bisogno, che pochi mesi fa aveva tuonato con il solito tweet: “Il Superbollo tassa odiosa” perché più racconti di essere dalla parte del popolo più strizzi l’occhio a chi ha più soldi.

SALVINI: “VIA IL SUPERBOLLO, È UNA TASSA ODIOSA” L’idea del vicepremier per rilanciare l’automotive: “Cancellandola daremo ossigeno al mercato, sostenendo nei fatti un settore prezioso che coinvolge, in modo diretto e indiretto, milioni di famiglie”. pic.twitter.com/wSRtC9keHi — Lega – Salvini Premier (@LegaSalvini) May 13, 2023

Pare proprio che invece la tassa odiosa – che Salvini strumentalmente riferisce a milioni di famiglie quando riguarda invece le autovetture di potenza superiore a 185kW, a meno di non voler credere che tutte le famiglie possano permettersi simili automobili – rimarrà dove sta, nonostante Salvini e i suoi tweet. Nelle parole del Mef poi, lo stop all’abolizione del superbollo diventa “una valutazione” che, fino a prova contraria, non è una “soppressione”. Abolire il superbollo – che pagano coloro che possono permettersi auto come quelle alle quali si applica – vale 130milioni di euro e la sua eliminazione obbligherebbe il Governo a trovare quei soldi da qualche altra parte, per far quadrare i conti. Certo si può sempre tagliare qualcosa a chi già ha pochissimo, ma nemmeno Salvini vorrà spingersi a tanto. Anche se tutto è possibile.

Noterete, nel frattempo, come del Ponte sullo Stretto si continui a tacere: volete scommettere che miracolosamente riapparirà poco prima delle elezioni Europee?

(29 giugno 2023)

©gaiaitalia.com 2023 – diritti riservati, riproduzione vietata