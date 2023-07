La Polizia di Stato effettua controlli nel Quartiere Aurora

Martedì, la Polizia di Stato ha diretto un controllo straordinario del territorio nel quartiere Aurora, coordinato da personale del Commissariato dal Commissariato di P.S. Dora Vanchiglia con la collaborazione dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e Polizia Municipale. Nell’attività sono state impiegate unità cinofile della Polizia di Stato e dell’Arma dei carabinieri, il Reparto NAS, personale V del Reparto Mobile della Polizia di Stato e del Reparto Prevenzione Crimine Piemonte e d enti comunali.

L’attività si è concentrata su uno stabile di corso Vigevano già teatro in passato di diversi interventi che avevano portato a sequestri di sostanza stupefacente. All’interno della struttura sono state trovate e controllate persone 81 persone, una quindicina delle quali prive di documenti. A seguito di ulteriori accertamenti, per 7 cittadini stranieri è stato emesso un provvedimento di espulsione. Personale della Polizia Municipale e tecnici IRETI appuravano tre furti di energia elettrica con segnalazione all’A.G. per allaccio abusivo alla rete elettrica. Personale specializzato rimuoveva 35 bombole di gas presenti nella struttura. I servizi di controllo sono previsti anche nei prossimi giorni.

(6 luglio 2023)

©gaiaitalia.com 2023 – diritti riservati, riproduzione vietata