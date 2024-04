Europee: Pizzarotti, “lavoro tra Più Europa e Azione sia concreto, non mi interessano dichiarazioni di chi tifa contro intesa”

di Redazione Politica

“Durante l’Assemblea Nazionale di +Europa, svoltasi a Roma nelle giornate di Sabato e Domenica e a cui hanno partecipato anche i rappresentanti parmigiani del partito Luca Amadasi ed Oronzo Pinto, abbiamo ritirato la mozione Restart di fronte alla nuova disponibilità del segretario Magi a un dialogo concreto e diretto con Azione. Della nostra mozione resta ovviamente lo spirito: è fondamentale che sia da parte di Più Europa che di Azione si lavori responsabilmente per costruire una lista unitaria. Ci interessano poco le letture interessate di chi, in altri partiti, già oggi dà per chiusa la partita e in fondo spera che non si arrivi a un accordo tra Azione e Più Europa. Valuteremo l’esito delle interlocuzioni, poi la direzione di Più Europa deciderà”.

Così il presidente di + Europa, Federico Pizzarotti in una nuota stampa inviata in redazione.

(8 aprile 2024)

