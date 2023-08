Due arresti e una denuncia in pieno centro a Torino

Nei giorni scorsi personale del Commissariato di P.S. “Centro”, ha arrestato in corso Cairoli un cittadino albanese di 26 anni per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, resistenza a pubblico ufficiale e leziosi personali. Nella medesima giornata gli agenti del Commissariato, di pattuglia nella zona di c.so Vittorio Emanuele II, hanno arrestato in un caso e denunciato nell’altro due cittadini marocchini di 25 e 22 anni il primo per rapina impropria e il secondo per ricettazione.

Intorno alle 2,30 di notte veniva un ventiseienne albanese per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, nonché per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali. Il 26enne, nel tentativo di sottrarsi all’arresto, colpiva con calci e morsi alle mani e alle braccia gli agenti intervenuti, e solo l’ausilio prestato da altre pattuglie di Volante consente di mettere in sicurezza l’uomo che viene così ammanettato. Dai primi accertamenti gli agenti appuravano che l’uomo aveva tentato di disfarsi di 13 involucri di cocaina e due frammenti di hashish; addosso all’uomo vengono trovati anche 190 euro oltre alla chiave di un auto, individuata successivamente in corso Cairoli, a bordo della quale nel cassettino posto sotto al volante, lato sinistro, veniva rinvenuta una busta in cellophane contenente della marijuana.

Un giovane fermato nei pressi della Piazzetta I Levi veniva arrestato per rapina impropria. Un altro giovane aveva addosso 3 catenine, presumibilmente d’oro, nascoste in un taschino dello zaino di cui il giovane non è in grado di fornire indicazioni sulla provenienza, veniva invece denunciato.

(2 agosto 2023)

