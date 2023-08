Sequestrati a quattro ragazzi tirapugni, sfollagente, una scacciacani

Quattro ragazzi trovato in possesso di ragazzi tirapugni, sfollagente, una scacciacani e sono stati denunciati. Alle denunce citate si è aggiunta nelle ultime ore l’arresto di un diciottenne, da parte dell’UPGSP, gravemente indiziato di tentata rapina aggravata. Il giovane si è introdotto nel cuore della notte all’interno di un cortile di via Gottardo e munito di due cacciaviti ha tentato dapprima di asportare alcune vespe, danneggiandole, e successivamente, dopo l’intervento di un condomino, ha cambiato obiettivo dirigendosi in un cortile adiacente, dove ha preso di mira un’autovettura alla quale ha rotto lo specchietto retrovisore e messo a soqquadro l’abitacolo.

La segnalazione alla Sala Operativa è giunta proprio dal condomino che era intervenuto, che era stato peraltro violentemente spintonato e minacciato. Il tempestivo intervento della Squadra volante dell’UPGSP e del Commissariato Dora Vanchiglia sul luogo ha consentito di rintracciare il diciottenne ancora all’interno del cortile, dove è stato fermato nonostante un’attiva resistenza. Grazie agli accertamenti svolti nell’immediatezza dagli operatori, anche con la collaborazione di più residenti del condominio interessato che, richiamati dai rumori provenienti dal cortile, avevano assistito ai fatti, e in considerazione dei gravi indizi di colpevolezza emersi, il giovane è stato arrestato per tentata rapina aggravata e portato in carcere.

Ulteriori indagini sono in corso.

(6 agosto 2023)

©gaiaitalia.com 2023 – diritti riservati, riproduzione vietata