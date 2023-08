Le Forze dell’Ordine sgomberano un immobile confiscato alla ‘Ndrangheta nel Comune di Volpiano

Hanno avuto luogo questa mattina (9 agosto, ndr) le operazioni di sgombero di un bene immobile confiscato alla criminalità organizzata, sito nel territorio del comune di Volpiano (TO), la cui gestione è affidata all’Agenzia Nazionale dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC). Le operazioni di sgombero, disposte con ordinanza del Questore, sono state condotte da personale della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri secondo quanto determinato in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica e le attività si sono svolte senza problematiche sotto il profilo dell’ordine e della sicurezza pubblica, consentendo di restituire l’immobile all’Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

Con quello di oggi, sono complessivamente quattro i beni confiscati liberati nel corso di quest’anno e riportati nella disponibilità dello Stato.

(9 agosto 2023)

