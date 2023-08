“Libero e la destra: quando le idee mancano, arrivano gli insulti”, la note del segretario regionale del PD Piemonte Domenico Rossi

“L’attacco che questa mattina Sallusti fa dalle colonne di Libero nei confronti di Chiara Gribaudo è ignobile” esordisce così il segretario regionale del Partito Democratico Domenico Rossi commentando l’articolo di Alessandro Sallusti in merito alle critiche del mondo politico all’intervento di Giambruno sugli stupri avvenuti in questi giorni.

“Per il giornale della destra la colpa di Chiara è quella di essere intervenuta in merito alle stupidaggini dette da Giambruno parlando di stupri. L’articolo di Libero svela ancora una volta l’atteggiamento preferito di molti dirigenti della destra italiana: invece di contestare le idee espresse con argomenti maggiormente convincenti, si attacca l’interlocutore squalificandolo sul livello personale con finta ironia e volgarità. E in questo caso non poteva mancare il linguaggio sessista: essendo Gribaudo una donna non può che starnazzare a vanvera secondo Sallusti“.

“Non solo esprimo solidarietà nei confronti di Chiara anche a nome di tutto il Partito Democratico del Piemonte, ma la ringrazio per essere in prima linea in questa battaglia di civiltà per il nostro paese. Noi continueremo a batterci per combattere questo fenomeno, ma soprattutto non ci faremo intimidire da questi atteggiamenti che vanno affrontati e condannati” chiude Rossi.

(30 agosto 2023)

©gaiaitalia.com 2023 – diritti riservati, riproduzione vietata