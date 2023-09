Ridurre la pressione fiscale di tutti per far crescere il paese: il punto di vista di Italia Liberale Popolare

Anni di politiche economiche e sociali che hanno guardato solo e sempre ai redditi medio-bassi, cioè quelli sotto la soglia dei 35mila € annui, hanno portato ad un’enorme disparità di trattamento fiscale: oggi, percepire un reddito annuo lordo superiore di un euro alla soglia di 35mila, significa perdere soldi ed avere un reddito netto inferiore. Lo scrive il sito di Italia Liberale Popolare.

Secondo il sito il “Ceto Medio” oltre a “non aver diritto a forme di aiuti, bonus, sgravi fiscali vari ed a soffrire di una pressione fiscale abnorme a sostegno delle spese sociali e dello Stato, si ritrova ad essere ulteriormente svantaggiato a causa delle detassazioni in corso, a cui non ha accesso. Questo, oltre a creare uno squilibrio, risulta essere un incentivo a non crescere per non perdere ulteriore potere d’acquisto”.

Ancora una volta, chiude l’articolo, basta (o basterebbe) analizzare “semplici dati economici reali per mettere in luce gli errori politici ed economici che continuano ad essere operati dalle forze politiche che si alternano al Governo del nostro Paese”.

(27 settembre 2023)

