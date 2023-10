Ferrieri (Angi): Virtual reality e impresa al 2ª Festival Metaverso

Far scoprire agli innovatori italiani le opportunità offerte dalla Realtà Virtuale nell’ambito dell’impresa. E’ questa la missione della seconda edizione del Festival del Metaverso, in programma alla Nuvola Lavazza di Torino il prossimo 10 ottobre. “E’ una importante iniziativa- spiega Gabriele Ferrieri, presidente dell’Associazione Nazionale Giovani Innovatori (Angi) – che ha proprio l’obiettivo di evidenziare le opportunità della virtual reality, mettendosi a confronto coi principali stakeholder del sistema paese partendo dal ruolo della Pa per arrivare alle grandi aziende nei vari settori che stanno sperimentando questa tecnologia con importanti risvolti”.

Il Festival è organizzato da Angi e ha il patrocinio del Comune di Torino e della Regione Piemonte. “Oltre ad avere come sempre la partecipazione dei vertici del Parlamento europeo e della presidenza del Consiglio- spiega Ferrieri- abbiamo unito anche testimonianze e voci dalle imprese. Questa nuova edizione si arricchisce ulteriormente con la presenza di set immersivi che gratuitamente abbiamo messo a disposizione di tutte le persone che assisteranno all’iniziativa per far provare una esperienza di VR grazie alla partnership con Rai Cinema, con Meta e con altri importanti attori che ci accompagneranno in questo viaggio”.

L’appuntamento, conclude il presidente Angi, “è alla Nuvola Lavazza, sono invitati tutti gli innovatori”.

(2 ottobre 2023)

