Azione. A destra con Cirio, anzi no. Prendiamoci tempo

La leggenda narra di una cena informale, tutte le cene sono informali, almeno nelle intenzioni, dove roboante come un annuncio di Salvini levossi la sentenza politica: [Calenda, ndr] “…ha deciso! Si va con Cirio!”, ergo si va a destra. La sentenza, evidentemente poco coordinata non è benvenuta alle cena dei coordinatori possibili alla ricerca di coordinazione, e crebbe il tumulto. Pronto il capo supremo alla subitanea correzione.

“Non è vero, compagni! Abbiamo tempo per decidere”. Perché alla fine le Regionali sono solo nel 2024 e si può sempre scrivere un post su X. E alla fine se ne va un’altra idea politica, l’ultima volta era diretta verso un gruppo di operai che alla vista del leader se ne andavano. L’avevano pure avvisato. E il leader a rincorrerli al grido di “Questa è la vostra maniera di discutere?”. Non fu un gran momento. Per dire…

(6 ottobre 2023)

©gaiaitalia.com 2023 – diritti riservati, riproduzione vietata