Nascondeva ovuli termosaldati. Arrestato

Nelle scorse ore, personale del Commissariato di P.S. San Secondo in servizio di controllo del territorio, transitando in Via Spano a Torino, hanno fermato un cittadino senegalese poco più che maggiorenne che alla vista degli agenti si era nascosto velocemente dietro un camper.

I poliziotti hanno fermato il giovanissimo e quindi rinvenuto, all’interno del passaruota del camper, quarantadue ovuli di sostanza stupefacente termosaldati suddivisi in tre calzini. Il giovane è stato così tratto in arresto in considerazione dei gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Inoltre, in sede di convalida dell’arresto è stata disposta nei suoi confronti la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Fermato anche un 46enne per reati legati allo spaccio.

(13 ottobre 2023)

©gaiaitalia.com 2023 – diritti riservati, riproduzione vietata