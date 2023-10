Scommesse illegali: Zaniolo, Tonali e Fagioli indagati

E ci siamo di nuovo. Il variegato e fortemente sbalorditivo, per un sacco di ragioni esilaranti, mondo del calcio ha partorito una nuova questione scommesse abusive: indagati Nicolò Fagioli, Sandro Tonali e Nicolò Zaniolo, ex giocatore della Roma adesso in prestito dall’Aston Villa al Galatasaray. Li cita Il Sole 24 Ore.

L’ipotesi di reato formulata dalla procura della Repubblica di Torino è quella di esercizio abusivo dell’attività di scommesse, punito da una specifica normativa, quella contemplata all’articolo 4 della legge 401 del 1989, che prevede una pena che va da 6 mesi a 3 anni. Scrive ancora il quotidiano che l’iscrizione sul registro degli indagati sembrerebbe però essere stato un atto dovuto, per dare la possibilità alla polizia, che conduce le indagini, di sequestrare i cellulari per effettuare i rilievi informatico forensi.

A far partire la macchina delle indagini nientepopodimenoché Fabrizio Corona, la cui storia personale è nota e che veste oggi i panni del giustiziere. Molto, molto meglio di Zelig. Siamo un paese da comiche finali.

(14 ottobre 2023)

