Evacuate le ambasciate di Israele in Marocco e Egitto. Massima allerta in tutto il mondo

Le Ambasciate d’Israele sono in stato di massima allerta in tutto il mondo dopo la nuova follia che sta facendo nuovamente esplodere il Medio Oriente tanto che il ministero degli Esteri israeliano ha evacuato il personale delle sue ambasciate a Rabat, in Marocco, e al Cairo, in Egitto, sotto pressione a causa delle manifestazioni per la situazione nella Striscia di Gaza.

Lo scrive il quotidiano israeliano Ynet ripreso dal quotidiano La Stampa nella sua newsletter serale. In tutte le ambasciate di tutto il mondo è stata rafforzata la sicurezza nel timore di attentati terroristici. In Israele e nella Striscia di gaza continua intanto l’esercizio a chi la spara più grossa per incolpare l’altro e la sensazione che non ci sia nessun interesse reale per la sorte dei Palestinesi, né da parte israeliana né da parte delle autorità di Hamas o dell’Autorità Nazionale Palestinese. Scontri anche a Beirut in Libano, dove da giorni le vittime sono diverse, scivolando via con leggerezza da notiziari dei media occidentali. I manifestanti che si sono scontrati con l’esercito libanese, secondo Al Jazeera, sventolavano bandiere palestinesi, iraniane, del gruppo libanese Hezbollah e di Hamas.

(18 ottobre 2023)

