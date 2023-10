Ventiduenne arrestato. Aveva 19 involucri di stupefacente nello zaino

Gli agenti del Commissariato di P.S. San Donato hanno tratto in arresto un giovane cittadino straniero ventiduenne per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. I fatti nei pressi di via San Donato, durante il servizio di controllo del territorio quando gli agenti hanno fermato il giovane per un controllo rinvenendo all’interno del suo zaino un pacchetto di chewing-gum con all’interno 19 bustine termosaldate di colore giallo e trasparenti a forma di goccia contenenti, ciascuna di esse, della sostanza solido-granulosa, che dopo accurati accertamenti eroina.

Il giovane è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e denunciato in quanto irregolare sul territorio nazionale e per resistenza a pubblico ufficiale. Ulteriori indagini sono in corso.

(30 ottobre 2023)

