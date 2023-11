Personale della Polizia di Stato, appartenente all’UPGSP, ha sottoposto a fermo un diciottenne tunisino in quanto gravemente indiziato di rapina ai danni di un connazionale. L’uomo è stato anche denunciato in stato di libertà per lesioni aggravate.

I fatti intorno alle 4 di notte in via Nizza nei pressi della Stazione Porta Nuova.

(25 novembre 2023)

