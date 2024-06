Torino. Arriva la Mille Miglia

La carovana delle oltre 400 vetture storiche partecipanti alla manifestazione sfilerà nella serata di martedì lungo le vie cittadine e, percorrendo via Roma, arriverà in piazza San Carlo, ove l’Automobile Club Torino allestirà una pedana per il benvenuto finale.

La parata sarà aperta da vetture e moto della Polizia di Stato, la Lamborghini Huracan e due moto, Yamaha FJR 1300.

La Polizia di Stato sarà presente con uno spazio espositivo in Piazza San Carlo, ove saranno messe in mostra, per i visitatori che ne vorranno conoscere le caratteristiche tecniche, autovetture e motocicli storici e moderni, fra cui oltre alla Yamaha FJR 1300 già citata, anche una Subaru XV, un’Alfa Romeo Giulia 2000 Sprint, un’Alfa Romeo Tonale, una Moto Guzzi Falcone e una Moto Guzzi V7.

(10 giugno 2024)

