Danni grandine del 6 luglio 2023 nel Cuneese, prorogata di 12 mesi la sospensione dei mutui per le aziende colpite

Sospeso per ulteriori 12 mesi il pagamento delle rate dei per gli imprenditori agricoli della provincia di Cuneo danneggiati dalla fortissima grandinata del 6 luglio 2023. Lo comunica oggi l’Abi – Associazione Bancaria Italiana con una lettera agli istituti associati, in applicazione della delibera del Consiglio dei Ministri del 7 agosto 2024 con cui il Governo Meloni – per iniziativa del ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida – proroga di altri 12 mesi il riconoscimento dello stato di emergenza concesso il 28 agosto 2023 e del quale anche la Regione Piemonte ha richiesto la proroga il 22 luglio 2024.

Esprime soddisfazione l’assessore al Commercio, Agricoltura e Cibo, Parchi, Caccia e Pesca della Regione Piemonte, Paolo Bongioanni: “L’evento calamitoso del 6 luglio 2023 aveva colpito il territorio della provincia di Cuneo, provocando danni devastanti e ottenendo dal Governo di Giorgia Meloni il riconoscimento dello stato di emergenza per 12 mesi e un primo stanziamento di 650.000,00 € sul Fondo per le emergenze nazionali. Fin dalle prime ore dall’evento avevo effettuato molti sopralluoghi e incontri con gli imprenditori danneggiati, e in veste di capogruppo FdI in Consiglio regionale mi ero immediatamente attivato presso l’allora Giunta regionale perché venisse sospeso il pagamento delle rate di mutuo. Da Assessore oggi non posso che ringraziare di questo nuovo provvedimento il ministro Lollobrigida, il presidente dell’Abi Antonio Patuelli, gli istituti bancari operanti sul territorio cuneese e il presidente Cirio, che il mese scorso aveva formalmente sollecitato questa richiesta di proroga. È una boccata d’ossigeno per un evento calamitoso dal quale le aziende cuneesi non si sono ancora risollevate completamente”.

(21 agosto 2024)

