Pientenero e Paonessa (PD): “Mai nessun deposito nazionale nucleare in Piemonte”

di Redazione Piemonte

Il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Pichetto ha rilasciato una serie di interviste dove afferma che l’autorizzazione unica per il Deposito Nazionale si potrà ottenere nel 2029, con la messa in esercizio dello stesso prevista entro il 2039.

“Sarà quasi impossibile avviare la realizzazione di un Deposito Unico nazionale in un luogo idoneo perché non è ancora stato individuato da oltre vent’anni. Inoltre, gli attuali depositi, come quello di Saluggia e di Trino nel Vercellese, sono provvisori e non sono in sicurezza dal punto di vista idrogeologico, oltre che dal rischio di attacchi bellici o terroristici” dichiarano la Presidente del Gruppo Pd in Consiglio regionale Gianna Pentenero e la Consigliera regionale del PD Simona Paonessa.

Continuano le esponenti del PD “Il Ministro ha annunciato che entro il 2025 sarà presentato in Parlamento il disegno di legge per iniziare una nuova stagione nucleare in Italia quando è evidente che il nucleare di quarta generazione sia una contraddizione e che ci siano già delle difficoltà nel gestire le scorie già esistenti che ora, in parte, si trovano nel Regno Unito e in Francia, e che aspettano di essere riportate in Italia. Dal Ministro Pichetto, dunque, tanta demagogia e ottimismo ingiustificato sul Deposito Unico, specialmente sulla nostra Regione che ha già dato molto anche da questo punto di vista”.

Così Gianna Pentenero, Presidente Gruppo Pd Consiglio regionale del Piemonte e Simona Paonessa, Consigliera Regionale del Partito Democratico in una nota stampa congiunta.

(10 ottobre 2024)

©gaiaitalia.com 2024 – diritti riservati, riproduzione vietata