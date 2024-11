A Torino è tempo di “ANCI Off”

di M.S. All'ultima giornata della 41esima assemblea annuale Anci, ecco che il Sindaco di Torino inaugura in via Roma "ANCI OFF", che fino a domenica continuerà la sua opera di rafforzamento delle relazioni fra Torino e i comuni partecipanti, strizzando l'occhiolino alla visibilità turistica.

Dai padiglioni dell'ex-Fiat del Lingotto a Piazza Castello in pieno centro si cambia location e si estende la programmazione, con eventi, attività, talk e tour guidati alla scoperta della città di Torino.

Programmazione completa al sito:

www.torinoclick.it/incomune/a-torino-il-villaggio-dei-comuni-italiani-con-anci-off





(22 novembre 2024) |©gaiaitalia.com 2024 – diritti riservati, riproduzione vietata