TJF2025, rimandata al 27 aprile l’esibizione della JST Jazz Parade

Nell’ambito della programmazione del Torino Jazz Festival 2025 sono stati rinviati per motivi di lutto nazionale proclamato dal Governo in occasione della morte di Papa Francesco, il tour itinerante della marching band nella Città di Torino con la JST Jazz Parade, che non viene quindi annullata, ma solo rinviata a domenica 27 aprile, a partire dalle 10:30 da Piazza Palazzo di Città, sia il concerto in programma il 25 aprile con “Il Ballo della liberazione” spostato al 30 aprile al MAUTO, in due set: il primo alle ore 17:30, il secondo in replica alle 19:30.

Nel solco della tradizionale programmazione TJF non poteva quindi mancare l’ormai consueto appuntamento con la marching band di New Orleans, inserita nell’ambito del calendario “main” del TJF 2025. Questa All Star di solisti si è formata dieci anni fa nel Community Hub dei Laboratori di Barriera di Torino, fondando la Jazz School Torino. Nel processo di improvvisazione collettiva del gruppo entrano tutti gli stili: dixieland, r’n’b, cool, free, swing, funk.

Il tour itinerante della marching band del TJF 2025 partirà quindi alle ore 10:30 da Piazza Palazzo di Città, attraversando Piazza Castello, via Accademia delle Scienze, Piazza Carlo Alberto, Piazza Carignano, Piazza San Carlo.

Ma l’appuntamento atteso è a Porta Susa per l’ultima tappa del percorso, dalle ore 13, quando la marching band stupirà il pubblico con un’esibizione unica, all’interno della stazione di RFI Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) con i ballerini di Balla Torino Social Dance. L’evento si impegna a trasformare le stazioni da semplici luoghi di transito a veri e propri spazi urbani vivi e integrati nel tessuto sociale e culturale delle città. Punti di riferimento non solo per la mobilità, ma anche per la cultura, l’arte e l’inclusione. Molte stazioni italiane, ospitano infatti eventi culturali, mostre, installazioni artistiche e iniziative sociali, contribuendo a creare ambienti più accoglienti e partecipativi. Questo approccio riflette una visione moderna e sostenibile della mobilità, dove la stazione diventa un luogo che racconta, coinvolge la città e arricchisce l’intera comunità, anche attraverso la musica.

“Il Ballo della liberazione”, la produzione originale TJF in collaborazione con Balla Torino Social Dance inizialmente in programma nell’ambito delle celebrazioni dell’ottantesimo Anniversario della Liberazione al MAUTO, è ora spostato al 30 aprile, per la Giornata Internazionale del Jazz.

Due orchestre in pista per una sfida tra big band come nella Harlem degli anni ‘30 con la Gianpaolo Petrini Big Band vs la JcT Big Band di Valerio Signetto, guida la serata Mirko Volonnino. Quando le truppe americane e i partigiani italiani liberarono l’Italia, il paese fu attraversato da un’ondata di musica da ballo d’oltreoceano portata dai soldati attraverso dischi, orchestre, radio. Lo swing statunitense, gioioso, festoso e liberatorio, si diffuse come la colonna sonora di un paese che si risvegliava in macerie, ma al ritmo di una musica che invitava a un futuro migliore. Il jazz divenne la musica della liberazione, e il ballo del lindy hop l’espressione fisica di quella gioia. Ottant’anni dopo celebriamo la Liberazione con due delle migliori big band torinesi.

Confermata invece la restante programmazione del 25 aprile, con il ‘Swing della Liberazione’ in programma alle ore 12, evento in collaborazione con CFM – Centro Civico di Formazione Musicale e Museo Nazionale del Risorgimento Italiano.

