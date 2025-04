Uccide due ventenni e si suicida: dramma della follia nel torinese

E’ entrato, dopo avere bussato alla porta (per altre fonti il dramma subito dopo una lite) e si è avventato con un coltello da sub sui due ventenni, conviventi, pare perché esasperato (ha usato la parola uno dei TG nazionali, uno dei tanti che servono a pochissimo) dai continui rifiuti della giovane che viveva, evidentemente felicemente, con il suo fidanzato.

Protagonista dell’omicidio-suicidio un 34 enne che dopo avere ucciso i due ventenni si è tagliato la gola con lo stesso coltello che aveva usato poco prima. Il dramma poco dopo le 23 a Volvera nel torinese. La prima ipotesi quella di una discussione sfociata in tragedia, poi il dramma dell’amore non corrisposto, parole sull’immonda ferocia di cui è preda il maschio italiano eletto a idolo da certa politica nemmeno una. Nonostante gli omicidi commessi senza sapere il perché e i femminicidi perpetrati da maschi che non accettano che le loro (ex) donne possano decidere per loro, stiano diventando una piaga sociale.

(25 aprile 2025)

©gaiaitalia.com 2025 – diritti riservati, riproduzione vietata