“Maschere” di Felice Casorati dal Museo Civico di Alessandria in mostra a Palazzo Reale di Milano

di Redazione Alessandria

Nei giorni scorsi il dipinto di proprietà civica “Maschere” ha lasciato il museo per la mostra “Felice Casorati” inaugurata il 15 febbraio a Palazzo Reale di Milano, a cura di Giorgina Bertolino, Fernando Mazzocca, Francesco Poli.

Dedicata a uno dei protagonisti più influenti e riconosciuti dell’arte italiana del ‘900, la mostra “Felice Casorati” si preannuncia essere una delle più ampie e complete retrospettive dedicate all’artista, proponendo un allestimento antologico che ricostruisce l’intero arco di attività dell’artista, ripercorrendo le diverse stagioni della sua arte, dagli esordi nei primi anni del Novecento fino agli anni Cinquanta, attraversato il periodo delle avanguardie, il ritorno all’ordine, il periodo del fascismo fino ad approdare al dopoguerra.

Famoso anche per il suo coinvolgimento nel movimento dell’arte metafisica, Casorati crea opere che evocano un senso di mistero e fascino, con figure spesso rappresentate in interni solenni e silenziosi. È in questo contesto che si inserisce il quadro del 1922 dalla Pinacoteca Civica di Alessandria. In “Maschere” emerge infatti il desiderio di proiettarsi verso un mondo altro dove la rappresentazione si confonde con l’immagine reale creando un’atmosfera ambigua e straniante.

Sono oltre cento le opere, tutte di assoluto rilievo e selezionate per la loro prestigiosa storia espositiva, riunite per l’occasione, tra dipinti, sculture, disegni, arredi e documenti, provenienti da importanti raccolte private e collezioni museali, tra le quali l’Archivio Felice Casorati e la Galleria Civica d’Arte Moderna e Contemporanea di Torino. La mostra presso Palazzo Reale di Milano verrà aperta al pubblico sabato 15 febbraio e sarà possibile visitarla fino al 29 giugno 2025.

(13 febbraio 2025, ultimo aggiornamento 15 febbraio 2025)

