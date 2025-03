Il 28 marzo assemblea regionale aperta PD sull’Europa

di Redazione Politica

“Mentre viviamo un vero e proprio passaggio d’epoca caratterizzato da un radicale cambio di paradigma nell’assetto geopolitico mondiale è necessario che anche nel PD si apra un confronto su come affrontare questo momento”, così inizia la nota stampa del PD che annuncia l’assemblea regionale aperta che si tiene a Torino per parlare di Europa.

“Dobbiamo fare in modo” continua la nota “che l’Europa sia autonoma, credibile e forte per portare avanti con convinzione un’idea delle relazioni internazionali basata non solo sulla forza, ma sulla prevalenza degli organismi internazionali, della cooperazione e della pace. Oggi più che mai l’Europa deve sentirsi comunità di destino, come seppero sognare gli autori del Manifesto di Ventotene. Per questo è stato deciso”, chiude la nota “di convocare l’Assemblea regionale del PD Piemonte, in forma aperta per venerdì 28 marzo alle ore 17.30 presso il Pacific Hotel Fortino in Strada del Fortino 36 a Torino insieme a Giuseppe Provenzano, Responsabile Esteri, Europa e Cooperazione Internazionale della Segreteria nazionale PD e Anna Caffarena, Docente di Relazioni Internazionali dell’Università di Torino”.

Informa la nota stampa a firma congiunta di Domenico Rossi, Segretario regionale PD Piemonte e Nadia Conticelli, Presidente assemblea regionale.

(23 marzo 2025)

