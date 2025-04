Un trentunenne, originario del Marocco, è stato colpito a una gamba da un colpo di pistola in via Pianezza, nel quartiere Lucento, alla periferia nord della città. Il colpo sarebbe stato esploso all’interno del parco di via Calabria.

Lo sparatore è fuggito. Il ferito, trasportato all’ospedale San Giovanni Bosco, non sarebbe in pericolo di vita.

(29 aprile 2025)

©gaiaitalia.com 2025 – diritti riservati, riproduzione vietata