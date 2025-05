Alessandria. Affrontare l’HIV. Un incontro

Giovedì 22 maggio 2025 alle ore 18:30 presso il Museo Borsalino di Alessandria si terrà un incontro dedicato alla salute, ai diritti e alla comunità, focalizzata sull’HIV.

Questo appuntamento, nell’ambito di ALPRIDE, vedrà la partecipazione di esperti e figure istituzionali per discutere e informare. Un’opportunità per approfondire la conoscenza, promuovere l’inclusione e sostenere la prevenzione.

Roberta Cazzulo, Assessora alle Pari Opportunità del Comune di Alessandria: “Circa 38 milioni sono le persone infettate dall’Hiv. Nello specifico sono 2.349 i nuovi casi registrati (200 in più rispetto allo scorso anno).Questa iniziativa vuole porre l’accento sulla cura, sull’assistenza e, soprattutto, su una corretta e rinnovata informazione della malattia in particolare tra i giovani. I primi veri nemici per la lotta all’Hiv e all’Aids sono il pregiudizio, lo stigma e una assenza totale di campagne di sensibilizzazione. Negli anni ‘80, all’insorgere dell’Aids, poco si sapeva se non che fosse una malattia letale e molto contagiosa, creando anche un clima di terrore e paura sociale, uno stigma verso chi aveva contratto l’Aids e anche verso chi faceva parte delle cosiddette ‘categorie a rischio’. Con il passare degli anni, oltre a comprendere che l’Aids è una malattia trasversale che può colpire tutti, la scienza ha fatto passi da gigante in termini di cura e trattamento, grazie ai farmaci e alle terapie antiretrovirali e, in particolare, alle diagnosi precoci. Molto è stato fatto finora, ma c’è ancora tanto da fare: diagnosi precoci, promozione del test, aiutare persone a seguire i trattamenti terapeutici, la prevenzione tra i giovani, l’informazione efficace al fine di educare i giovani ad una vita affettiva sana e soprattutto consapevole”.

“Anche oggi, parlare di HIV e prevenzione rimane cruciale. Nonostante i progressi scientifici, il virus continua a diffondersi e la consapevolezza non deve calare. È fondamentale informare, soprattutto le nuove generazioni, sui rischi e sulle modalità di trasmissione. Inoltre, è importante far conoscere i nuovi strumenti di prevenzione come la PrEP (profilassi pre-esposizione), che rappresenta un’efficace strategia per proteggere le persone non infette, disponibile gratuitamente anche ad Alessandria. Mantenere alta l’attenzione sull’HIV significa tutelare la salute pubblica e combattere lo stigma che ancora circonda questa infezione”, dice Marco Monti, Presidente Tessere Le Indentità.

(19 maggio 2025)

©gaiaitalia.com 2025 – diritti riservati, riproduzione vietata