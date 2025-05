Aveva aggredito un giovane aizzandogli contro il cane: è un ventenne

La Polizia di Stato ha individuato a Torino il presunto autore di un’aggressione avvenuta a inizio maggio. Si tratta di un cittadino egiziano di 20 anni, ritenuto responsabile di lesioni personali aggravate e di deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso. Il ventenne è stato arrestato anche per resistenza e lesioni aggravate a Pubblico Ufficiale.

Il 5 maggio scorso un giovane rimaneva vittima di un’aggressione da parte di un gruppo di ragazzi, uno dei quali aizzava un pitbull contro la vittima. Il ragazzo veniva colpito dal gruppo e morso dal cane, dovendo poi ricorrere a cure mediche. A seguito delle indagini del Commissariato di P.S. Barriera Milano, veniva individuato, nel ventenne egiziano, il possessore del cane. L’attività info-investigativa portava gli agenti del commissariato a rintracciarlo nei pressi della Stazione di Porta Nuova, dove era solito aggirarsi.

Martedì pomeriggio, il giovane veniva intercettato in via Saluzzo in compagnia di alcuni connazionali, sempre con un molosso al seguito seppur di altra razza. Una volta fermato, i poliziotti gli chiedevano di mettere in sicurezza il cane. Il ventenne, invece, aizzava l’animale contro i poliziotti e si dava alla fuga lungo le vie del quartiere San Salvario. L’uomo veniva intercettato in Largo Marconi ove aizzava nuovamente il cane contro un operatore di Polizia, che riusciva a scansare il morso. Nel frangente, un Carabiniere, libero dal servizio, che aveva assistito alla scena, si gettava sul cane per bloccarlo ma veniva morso. La fuga del ventenne si interrompeva definitamente in Largo Saluzzo, dove veniva bloccato dagli agenti del commissariato Barriera Milano con ausilio di personale del Comm.to Barriera Nizza.

La Procura della Repubblica di Torino ha richiesto e ottenuto la convalida e dell’arresto il G.I.P. emesso la misura della custodia cautelare in carcere per entrami i fatti. Ulteriori indagini sono in corso.

(21 maggio 2025)

