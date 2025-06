A Barriera Milano 49 arresti e 141 denunce

La Polizia di Stato, attraverso diverse articolazioni della Questura di Torino, ha svolto una capillare attività di controllo nel quartiere “Barriera Milano”.

In particolare, l’intensificazione dei controlli personali e delle perquisizioni locali effettuate da personale della locale Squadra Mobile presso obiettivi individuati nel corso di specifiche attività di osservazione ha consentito, nelle ultime due settimane, l’arresto di 8 persone e la denuncia alla locale Procura della Repubblica di ulteriori 7 persone per detenzione di sostanze stupefacenti di vario tipo, finalizzata alla vendita al dettaglio. In tale contesto, sono stati complessivamente sequestrati 2 kg di hashish e numerose dosi di crack e cocaina. Con specifica attenzione al contrasto dei reati di natura predatoria, i poliziotti della Squadra Mobile hanno, inoltre, proceduto all’arresto di 5 persone, per furto in abitazione e ricettazione, riuscendo immediatamente a restituire ai legittimi proprietari monili in oro ed effetti personali provenienti dalle abitazioni depredate. Infine, i servizi svolti hanno consentito di riconoscere, e denunciare in stato di libertà, due persone che avrebbero – in concorso tra loro – perpetrato una rapina in strada ai danni di una donna anziana.

Le attività condotte da personale in servizio presso il Commissariato di P.S. “Barriera Milano” hanno, invece, portato all’arresto di 7 persone per la detenzione di sostanze stupefacenti di varia tipologia e alla denuncia, in stato di libertà, di ulteriori 18 persone. In questa circostanza, sono stati sequestrati quasi 400 grammi di cocaina, 350 grammi di hashish e 600 grammi di marijuana.

Nel corso dei servizi di controllo del territorio e pronto intervento, effettuati dal personale del suddetto Commissariato, sono stati adottati provvedimenti restrittivi della libertà personale, per reati contro il patrimonio, quali rapine, furti ed estorsioni, nei confronti di 9 persone; ulteriori 24 persone sono state denunciate alla locale Procura della Repubblica per reati analoghi. Sono, inoltre, stati tratti in arresto 7 persone per reati contro la persona, tra i quali tentato omicidio e lesioni gravi.

Altre 37 persone sono state denunciate in stato di libertà per vari reati, tra i quali il possesso di armi e violazioni della legge sull’immigrazione.

Infine, personale in servizio presso l’U.P.G.S.P., in servizio di pronto intervento, arrestato, per reati di natura predatoria, 13 persone e denunciato in stato di libertà altre 53 persone, per vari reati, quali lesioni, furto, minacce, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, atti persecutori. Complessivamente, le persone tratte in arresto sono 49, quelle denunciate in stato di libertà 141; l’86% dei provvedimenti adottati riguarda cittadini stranieri.

I procedimenti penali si trovano attualmente nella fase delle indagini preliminari e, pertanto, vige la presunzione di non colpevolezza degli indagati, sino alla sentenza definitiva, come sottolinea il comunicato stampa della Polizia di Stato pubblicato integralmente.

(12 giugno 2025)

