A Torino arriva la grande mostra dedicata a Chiharu Shiota: “The Soul Trembles”

di Effegi

Il MAO Museo d’Arte Orientale di Torino si prepara ad ospitare una delle mostre più attese della stagione artistica: “Chiharu Shiota: The Soul Trembles”, una grande monografica che celebra l’opera della celebre artista giapponese. Per la prima volta in Italia, e in assoluto per la prima volta in un museo dedicato all’arte asiatica, Torino accoglierà questo importante progetto espositivo, che ha già incantato il pubblico di prestigiose istituzioni internazionali come il Grand Palais di Parigi, il Busan Museum of Art, il Long Museum West Bund di Shanghai, la Queensland Art Gallery di Brisbane e lo Shenzhen Art Museum.

La mostra sarà visitabile dal 22 ottobre 2025 fino al 28 giugno 2026 e rappresenta un’occasione unica per immergersi nell’universo poetico e suggestivo di Shiota, nota per le sue installazioni emozionanti, spesso realizzate intrecciando fili di lana rossi o neri, che evocano memorie, assenze e connessioni invisibili tra persone e cose.

The Soul Trembles offre un percorso che attraversa le tematiche centrali dell’artista: il corpo, la memoria, l’identità, il tempo e la dimensione spirituale. Attraverso un dialogo potente con lo spazio espositivo, le opere di Shiota coinvolgono lo spettatore in una vera esperienza sensoriale e riflessiva.

L’arrivo di questa mostra al MAO non è solo un evento culturale di rilievo, ma un segnale forte del ruolo di Torino come polo per l’arte contemporanea internazionale e per la valorizzazione delle culture asiatiche.

Se sei appassionato di arte contemporanea o semplicemente curioso di scoprire un’artista che sa trasformare fili e materiali semplici in narrazioni profonde, Chiharu Shiota: The Soul Trembles è una tappa imperdibile.

(31 luglio 2025)

