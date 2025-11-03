Pubblicità
Tuber Next Gen 2025. La pianificazione del territorio, delle foreste e del paesaggio per...

Tuber Next Gen 2025. La pianificazione del territorio, delle foreste e del paesaggio per il patrimonio tartufigeno della prossima generazione

L’evento Tuber Next Gen 2025 rappresenterà un momento di confronto e approfondimento sulle politiche regionali di pianificazione del territorio, delle foreste e del paesaggio per il patrimonio tartufigeno della prossima generazione. Inoltre, saranno presentate le nuove Carte di Attitudine e Potenzialità Territoriale alla Produzione Tartufigena del Piemonte. Gli incontri mostreranno le relazioni tra carte redatte da IPLA con Piano Territoriale Regionale, Piano Paesaggistico Regionale e Piani forestali di indirizzo territoriale.

Un percorso che prenderà avvio da Alba e proseguirà toccando i territori simbolo di questa eccellenza regionale, secondo questo calendario:

 

7 novembre 2025 – ALBA

Sala Conferenze, Palazzo Mostre e Congressi piazza Medford 3, Alba (CN)
16.30 registrazione
17.00 inizio evento

14 novembre 2025 – Asti

Salone consiliare della Provincia di Asti, piazza Alfieri 33, Asti

9:00 registrazione
9.30 inizio evento

14 novembre 2025- Alessandria

Sala del Consiglio della Pronvincia di Alessandria, piazza Libertà 17, Alessandria

15:00 registrazione
15.30 inizio evento

21 novembre 2025- Torino

Sala Piano 41 del Palazzo della Regione Piemonte, piazza Piemonte 1, Torino

9:30 registrazione
10:00 inizio evento

 

Per ogni incontro sono previsti interventi tecnici, a cura dei Settori Pianificazione regionale per il governo del territorio, Foreste e di IPLA (stato dell’arte pianificazione, strumenti di gestione, bandi di sostegno), e una tavola rotonda, coordinata dal CNST, di confronto tra Amministratori, associazioni tartufai, associazioni agricole e professionisti (agronomi, forestali e architetti) per condividere le azioni di gestione territoriale di salvaguardia e di valorizzazione dei suoli vocali.

 

 

 

(3 novembre 2025)

©gaiaitalia.com 2025 – diritti riservati, riproduzione vietata

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



