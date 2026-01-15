Pubblicità
Cinquant'anni di Radio Azzurra Novara: la Regione Piemonte consegna una targa celebrativa...

Cinquant’anni di Radio Azzurra Novara: la Regione Piemonte consegna una targa celebrativa per una delle voci storiche del territorio e comunità piemontesi

Gaiaitalia.com Torino
Gaiaitalia.com Torino
65
1 min
Si è svolta il 15 gennaio al Grattacielo Piemonte la cerimonia di consegna della targa celebrativa per il 50° anniversario di Radio Azzurra Novara, storica emittente profondamente legata al territorio novarese. Il riconoscimento è stato consegnato dal presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, e dall’assessore alla Cultura, Marina Chiarelli, a testimonianza dell’attenzione e del valore che la Regione riconosce al ruolo delle radio locali come presìdi culturali e sociali.

“Radio Azzurra Novara rappresenta una parte importante della memoria collettiva del territorio. In questi cinquant’anni ha saputo raccontare persone, storie e cambiamenti, restando sempre vicina alla sua comunità. Un patrimonio di voci e passione che merita di essere celebrato”, dichiarano Cirio e Chiarelli.

Fondata nel 1975, Radio Azzurra Novara ha accompagnato generazioni di ascoltatori, diventando nel tempo un punto di riferimento per l’informazione locale, la musica e il racconto della vita quotidiana di Novara e del suo territorio.

Con questa iniziativa la Regione Piemonte ha voluto rendere omaggio a una realtà che ha saputo unire memoria e innovazione, mantenendo vivo un forte legame con le proprie radici e continuando a guardare al futuro.

 


 

(15 gennaio 2026)

©gaiaitalia.com 2026 – diritti riservati, riproduzione vietata

 

 

 

 

 

 

 

 



