Effetti della carenza nutrizionali sulle ossa negli adolescenti. Osteoporosi, non solo un problema per vecchi. Un bando per scuole piemontesi

La Fondazione per l’Osteoporosi, in collaborazione con l’Associazione Prevenzione Anoressia Torino (Pr.A.To.), con il patrocinio dell’Accademia di Medicina di Torino e della Fondazione Medicina a Misura di Donna e con la partecipazione dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte ha bandito per le Scuole Secondarie di II grado il 4° PREMIO NAZIONALE “Cav. Lav. Claudia Matta”.

Le ossa raggiungono il culmine del rafforzamento (picco di massa ossea) sul finire dell’adolescenza/prima giovinezza e la sottonutrizione (spesso conseguenza della spinta alla magrezza presente da tempo nel mondo occidentale, fortemente accentuata nell’ultimo decennio) deprime la funzione delle ovaie e inibisce i “fattori di crescita”, causando una perdita che predispone all’Osteoporosi non solo nelle età più avanzate, ma anche in età giovanile. Ciò è ben documentato nelle amenorree da sottopeso, comprese quelle legate al relativo eccesso di attività fisica, soprattutto quando vi sia Anoressia, una patologia in netto aumento come frequenza e gravità.

Il concorso, giunto alla sua quarta edizione, ha lo scopo di indurre le/gli adolescenti ad una riflessione critica sui pericoli indotti sullo scheletro dalla carenza nutrizionale, stimolandoli a produrre elaborati, video, diapositive che poi saranno messe in rete a disposizione di tutti. Su questo argomento Lunedì 8 giugno dalle 11:00 alle 12:30 avrà luogo, nell’Aula Magna dell’Accademia di Medicina di Torino, via Po 18, (anche con collegamento Web), la proclamazione dei vincitori, presentati dal prof. Carlo Campagnoli, Consigliere di amministrazione della Fondazione Osteoporosi, ed alla presenza del Prof. Giancarlo Isaia, Presidente della Fondazione Osteoporosi, che introdurrà i lavori, della prof. Chiara Benedetto, Presidente dell’Associazione Prevenzione Anoressia Torino (Pr.A.To.) e della Fondazione Medicina a Misura di Donna e del Direttore Generale dell’USR per il Piemonte, Stefano Suraniti.

I risultati del Concorso e i video vincitori saranno pubblicati sui siti delle Istituzioni promotrici www.fondazioneosteoporosi.it e www.prevenzioneanoressia.org. Sarà possibile seguire l’evento da remoto al link: https://unito.webex.com/unito/j.php?MTID=m96fb07e7aefcf2f2e80510806d45f1a5. Ulteriori informazioni 011.6709607 – osteoporosi@fondazioneosteoporosi.org .

(27 maggio 2026)

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