Il 33° LoversFF 2018 pare essersi tenuto ed avrebbe avuto anche film vincitori

#Torino #Cinema

Un comunicato stampa giunto in redazione ci informa che lo scorso 24 aprile si è conclusa la trantatreesima edizione del Lovers Film Festival – Torino LGBTQI Visions diretto da Irene Dionisio e presieduto da Giovanni Minerba. Questo significherebbe che ha avuto un inizio, del quale non abbiamo avuto notizia, ed uno svolgimento, del quale nulla abbiamo saputo, forse perché il mondo mediatico era occupato dalla scelta opportunistica, sacrosanta, ma opportunistica, di Chiara Appendino di registrare all’anagrafe quattro bambini nati da coppie omogenitoriali, così da oscurare il fantastico mondo-loversff… [sic]

Secondo il comunicato stampa i giurati del concorso internazionale lungometraggi All the Lovers, Concita De Gregorio, Pif e Immanuel Casto, hanno scelto come vincitore: “Tinta Bruta” di Marcio Reolon e Filipe Matzembacher (Brasile, 2018,118’) e hanno dato una menzione speciale a “Tierra Firme” di Carlos Marques-Marcet (Spagna, 2017, 111’). È invece risultato vincitore del concorso internazionale documentari Real Lovers, la cui giuria è composta da Lucia Mascino, Davide Scalenghe, Margherita Giacobino, “Beyond the opposite sex” di Bruce Hensel (USA, 2018, 89’). Per Carlo Antonelli, Olga Gambari e Cosimo Terlizzi, giurati della sezione iconoclasta Irregular Lovers – che alternativi! addirittura una sezione iconoclasta! cosa non si fa pur di apparire anticonformisti! – la miglior pellicola è “Flores” di Jorge Jácome (Portogallo, 2017, 26’). I giovani giurati del concorso cortometraggi Future Lovers coordinati da Massimiliano Quirico hanno scelto come vincitore “Malik” di Nathan Carli (France, 2018, 15’). La giuria Young Lovers ha scelto come vincitore “Tinta Bruta”.

Il vincitore del Premio Stajano è invece “Bixa Travesty” (Tranny Fag) di Claudia Priscilla e Kiko Goifman (Brasile, 2018, 75’).

Il Lovers Film Festival – Torino LGBTQI Visions è amministrato dal 2005 dal Museo Nazionale del Cinema di Torino e si svolge con il contributo del MiBACT – Direzione generale Cinema, della Regione Piemonte e del Comune di Torino. Non avendo notizie sulla partecipazione, sugli eventi, sul pubblico presente, ma una lunga accozzaglia di nomi e cognomi di famosi, famosini, famosetti e presunti tali si ha il sospetto che ci fossero più giurati che pubblico, ma è la nostra solita cattiveria – sottolineata da qualche adepto-fan festivaliero con toni da tribunale – che è incapace di dire con toni civili che di una manfiestazione così, il varipinto (e avariato) mondo LGBTQI (rstuvz) potrebbe anche farne a meno.

(25 aprile 2018)

