Elezioni Piemonte, affluenza alle 12 al 19,84%

di Giovanna Di Rosa

Premetto che non ho particolare simpatia per Modena, cittadina emiliana affogata dal suo benessere e dal suo perfettinismo, né per i suoi abitanti che trovo poco simpatici, fintamente cordiali e un po’ tronfi; saranno i ricordi universitari, che non portano mai bene. Sta di fatto però che bisogna dire ciò che è vero, e cioè che Modena è portatrice di alcuni gioielli che sono di esempio e devono continuare ad esserlo: la città funziona perfettamente, la gestione – e quindi l’amministrazione – della città sono fatte con serietà da gente che sa governare e quando decide di muoversi per appoggiare un evento lo fa esattamente come va fatto. Senza un solo problema. Si tratti del Pavarotti & Friends, di Vasco Rossi o di qualsiasi altro. Indirettamente – siamo certi che il Sindaco di Modena non pensava a questo quando ha organizzato come organizzano le macchine da guerra il concerto-evento di Vasco Rossi – la poco simpatica cittadina emiliana ha dato una lezione indimenticabile a Chiara Appendino dei 1526 feriti ed 1 morto che continua ad arrampicarsi… Leggi l’Articolo