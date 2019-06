Bacchettoni alessandrini contro il Gay Pride che “non mi convince”

di Paolo M. Minciotti #Alessandria twitter@torinonewsgaia #LGBTI

Per quale motivo il Gay Pride di Alessandria, un modo giocoso, fracassone e irriverente di dire “Basta con le discriminazioni” dovrebbe convincere? I motivi sono semplici: chiunque sia dotato di un minimo di umanità, intelligenza, comprensione, compassione ed amore per l’altro non dovrebbe nemmeno pensare che un Gay Pride “non lo convinca” perché esso, il Gay Pride, nasce per la necessità di combattere e lottare contro coloro i quali “non sono convinti” del Gay Pride perché è “eccessivo”.

Questi stessi che non riescono a convincersi del Gay Pride non si sono mai preoccupati di non farsi convincere dalla repressione, ai roghi, dai pestaggi, dalle discriminazioni, dalle offese, dagli insulti, dagli isolamenti, dai fili spinati: hanno semplicemente alzato un muro tra loro e chi i suoi diritti li vuole tutti. E vuole quelli che hanno tutti gli altri: non uno di più. Ma nemmeno uno di meno.

Ecco, prima di offrire alle comunità di cui fanno parte i loro ridicoli pareri sul perché il Gay Pride li convince o non li convince, e dopo avere riflettuto sulle ragioni profonde – e possibilmente vere – che muovono il loro orientamento sessuale – quello vero non quello che spacciano per tale – si chiedano come mai per decenni hanno taciuto sulle discriminazioni, sui pestaggi, offese ed ingiustizie, sugli insulti che nel silenzio di coloro che “non mi convince” sono stati inflitti a quegli eccessivi e quelle baraccone che partecipano al Gay Pride ogni anno.

(5 giugno 2019)

©gaiaitalia.com 2019 – diritti riservati, riproduzione vietata