Anche ad Alessandria arriva l’Oktoberfest dal 17 al 28 ottobre

Da giovedì 17 a lunedì 28 ottobre 2019, l’area ex piazza d’Armi in viale Milite Ignoto, vicino all’aeroporto, ospita la prima edizione del Paulaner Oktoberfest Alessandria, un vero e proprio Oktoberfest “in miniatura” fedele in tutto e per tutto al celebre, unico e originale festival di cultura e tradizione popolare che si tiene ogni anno a Monaco di Baviera, in Germania, che con i suoi 7 milioni di visitatori è l’evento più grande del mondo. Organizzato dalla Sidevents Srl con il patrocinio del Comune di Alessandria e della Confcommercio di Alessandria, il Paulaner Oktoberfest Alessandria è la terza tappa del progetto “Oktoberfest in Tour”, con cui la Sidevents si propone di offrire alle città italiane l’opportunità di poter vivere l’esperienza unica dell’Oktoberfest di Monaco di Baviera.

Per rimanere aggiornati su tutte le novità si può consultare il sito www.oktoberfestalessandria.it.

L’Oktoberfest Alessandria proporrà dodici giorni ricchi di eventi culturali, popolari e commerciali d’ogni genere, che porteranno i partecipanti ad immergersi nelle atmosfere bavaresi. Fulcro della manifestazione sarà l’ampio padiglione coperto che verrà allestito nell’area ex piazza d’Armi (3.000 posti a sedere), al cui interno verranno serviti al tavolo bevande e prodotti tipici bavaresi da personale locale in costume tradizionale. All’esterno, oltre al Beer Garden, che metterà a disposizione altri 1.000 posti a sedere al coperto, verrà allestito un ricchissimo luna park con attrazioni per grandi e piccini, mentre la musica delle orchestrine e tanti altri appuntamenti renderanno ricchissimo il calendario di eventi a cui la Sidevents sta lavorando. L’Oktoberfest Alessandria, come quello di Monaco di Baviera, si aprirà con una grande parata che partirà dal centro cittadino per arrivare alla sede dell’evento, nella quale sfilerà il carro originale Paulaner colmo di botti di birra e trainato da imponenti cavalli da tiro, seguito da camerieri in costumi bavaresi (è prevista l’assunzione di 250 giovani del territorio), orchestrine di musica popolare bavarese e gli immancabili Oktoberfest Express, i trenini navetta per i visitatori. L’apertura della manifestazione, come da tradizione, verrà affidata al sindaco della città ospitante, che sarà chiamato a stappare simbolicamente con un grande martello di legno la prima botte. Nelle due serate dell’inaugurazione e della chiusura dell’evento, gli organizzatori offriranno alla città un doppio spettacolo pirotecnico musicale. La domenica, inoltre, verrà richiesto, come accade a Monaco di Baviera, di poter celebrare la Santa Messa all’aperto per la popolazione, mentre le giostre del luna park costeranno meno per il “Family Day”. In progetto anche tante iniziative per coinvolgere l’intera città e soprattutto i ristoratori e i pubblici esercizi di Alessandria, con i quali sono in fase di studio di concerto con la Confcommercio locale molte iniziative per rendere il programma ancora più ricco.









(8 giugno 2019)

