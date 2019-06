Olimpiadi 2026: quello che vale a Torino per Appendino vale in toto per le forze oggi al Governo. Il comunicato del PD

di Redazione #Torino twitter@torinonewsgaia #PDtorino

Giustamente la città di Torino si sta rivoltando contro Appendino, prima cittadina che non ha mai creduto alle Olimpiadi. Bene fa il Governatore Cirio a richiamare le responsabilità della sindaca di Torino. Ma la storia va raccontata tutta. Quello che vale a Torino per Appendino vale in toto per le forze oggi al Governo. Il web conserva le dichiarazioni di fuoco di Salvini contro le olimpiadi nel 2014. Oggi lo stesso Ministro dell’Interno si esalta per il risultato ottenuto da Milano. Una esaltazione pelosa, di cui avremmo fatto volentieri a meno. La verità è che, come a Torino, così a livello nazionale, chi ci governa non ha nessuna idea di sviluppo del territorio. Non attrae investimenti, non crea ecosistemi favorevoli alla crescita, non favorisce occupazione né progresso”.